شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة منذ الصباح ليختبر حاجز 72.00 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 73.50 ثم 74.65 كمحطات إيجابية تالية، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 71.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد