شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف اندفع سعر الذهب الصاعد عند حاجز 1805.00، ويبدأ بالارتداد هبوطاً ليتحرك دون 1797.00 من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار زيارة مستوى 1770.00 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية التماسك دون 1797.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط