شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد اختبار مستوى 1.3680 هذا الصباح، تحفّزه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 1.3870.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3620 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد