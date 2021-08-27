شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة ليبتعد عن مستوى 1.1780، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، ويحتاج لكسر 1.1740 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1.1700 وتمتد إلى 1.1605، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1780 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط