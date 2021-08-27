شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستمر بالارتفاع-تحليل - 27-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الغاز العوامل الإيجابية -والمتمثلة بالثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة الإضافة إلى تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي- لنلاحظ تشكيله مؤخرا لهجوم صاعد قوي وتسجيله للهدف المستقر عند 4.240.

نتوقع حاليا تشكيل مستوى 3.925 للدعم الإضافي ليدعم ذلك الاستمرارية الإيجابية لحين الوصول نحو 4.400 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.000 و 4.400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد