شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم- تحليل - 27-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم المستقر عند 129.00 لنلاحظ تشكيله يوم أمس لموجات صاعدة وتحقيقه للهدف التصحيحي الأول بوصوله نحو 129.75, حاليا وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء, نتوقع تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليستهدف بذلك مستوى 130.05 وبتجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات نحو المقاومة الرئيسية المستقرة عند 130.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.15 و 130.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم