شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يميل نحو السلبية-تحليل - 27-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج بهبوطه دون محور المتوسط المتحرك 55 عن استسلامه لسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تسجيله مؤخرا لمستوى 150.45, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليزيد ذلك من فرص استئنافه للتصحيح السلبي والذي قد يستهدف مستوى 149.80 وصولا لدعم القناة الصاعدة الرئيسي الممتد نحو 148.70 تقريبا.

أما اندفاع التداولات فوق المتوسط المتحرك 55 المستقر حاليا عند 151.30 فإن ذلك سيلغي النظرة السلبي لنتوقع بدء تعافي التداولات باستهداف مستوى 152.20 و 153.45 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.30 و 150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز