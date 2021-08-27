شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب ضمن المسار الهابط– تحليل - 27-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات مختلطة بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الهابطة ليستقر بذلك قرب 990.00, نلاحظ من الرسم المرفق تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1060.00 ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط لتداولات الفترة الحالية.

كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيمد السعر بعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من البدء بالهجوم السلبي ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية للفترة الحالية قرب 949.00 و 910.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1010.00 و 960.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط