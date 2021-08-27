شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حذر للأسهم الأوروبية قبل تصريحات "جيروم باول" فى جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لترتد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل بالجلسة السابقة ،لكن تظل الارتفاعات محدودة مع ترقب أسواق المال العالمية ، تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 468.38 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 0.5% ، ليعوض جزء من خسائره التي تكبدها الجلسة السابقة.

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" ضمن فعاليات مؤتمر جاكسون هول ،حول التوقعات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ومستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنحو 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الست جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 4,501.71 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.15% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس قرابة 0.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أقل من 0.1 %.