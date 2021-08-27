شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع فوق 1,800$ للأونصة قبل تصريحات "جيروم باول" فى جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، لتتداول مرة أخرى فوق 1,800$ للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,805.15$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,792.70$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,792.13$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ،فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" ضمن فعاليات مؤتمر جاكسون هول ،حول التوقعات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ومستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,001.72 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.