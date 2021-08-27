شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قبل تصريحات "جيروم باول" فى جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، مع انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، خاصة ضمن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.

زاد اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1771$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1751 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1742$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.1779$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة بأكثر من 0.6% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح.

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ضمن فعاليات مؤتمر جاكسون هول ،حول التوقعات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ومستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة.

إذا جاءت التصريحات بلهجة أكثر تشاؤمًا، سوف تتقلص احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، وبالتالي سوف تتوسع الخسائر الحالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.