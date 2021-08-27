شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في أربعة جلسات مع تراجع الدولار والأنظار على حديث باول في جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 20 من آب/أغسطس وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال التوقعات الاقتصادية في الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات فيروس كورونا واللقاحات للفيروس التاجي.

في تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.12% لتتداول حالياً عند 987.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 977.00$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 979.00$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 92.98 مقارنة بالافتتاحية عند 93.03.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 1.0% في حزيران/يونيو الماضي، وتسارع وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 90.8$ مليار مقابل ما قيمته 91.2$ مليار في حزيران/يونيو، كما ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.1% في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 70.9 مقارنة بما قيمته 70.2 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 81.2 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر آب/أغسطس لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التوقعات الاقتصادية ضمن فعليات ندوة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج والتي انطلقت فعلياتها بالأمس تستمر حتى غداً السبت والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدين بالرد على التفجيرات التي وقعت خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول والذي أدي لمصرع عشرات المدنيين وما لا يقل عن 13 جندياً أمريكيا، ما أججت التوترات بالتزامن مع إجلاء الولايات للمنطقة، الأمر الذي ساهم في ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في أسبوعي بينما لا تزال بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي.

ويذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت الاثنين الماضي الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في أمريكا، ما عزز من شهية المخاطرة في أولى جلسات هذا الأسبوع وساهم في اخترق أسعار البلاتينيوم الاثنين لحاجز 1,000$ للأونصة قبل أن ترتد دونه مرة أخرى وتختبر الأدنى لها في أسبوع.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 03:51 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 213.75 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,459,381 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 4,954 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.