شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الجمعة 27-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 27-8-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك التجارى الدولى "cib" عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال يومى الجمعة والسبت.

\

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.