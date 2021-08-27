شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الجمعة.. السجق البلدى يتراوح بين 120 - 150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق اللحوم البلدى اليوم الجمعة 27- 8 – 2021، استقرارا لجميع الأصناف في القاهرة والجيزة وفقا لشعة القصابين بالغرفة التجارية.

وقال محمد غازى، صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم مستقرة فى السوق فى ظل زيادة المعروض من جميع الأصناف، وذلك منذ انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الكندوز البلدى تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها.

وأضاف غازى لـ الخليج 365، أن أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الموزة الكندوز 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.