شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الين والأنظار حديث باول على جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 من آب/أغسطس، بينما لا يزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال التوقعات الاقتصادية في الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.

في تمام الساعة 07:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 109.98 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.08، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.88، بينما حقق الأعلى له عند 110.09.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أوضحت استقرار الانكماش عند 0.4% خلال آب/أغسطس، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج الثبات عند الصفر مقابل نمو 0.1% في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 1.0% في حزيران/يونيو الماضي، وتسارع وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 90.8$ مليار مقابل ما قيمته 91.2$ مليار في حزيران/يونيو، كما ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.1% في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 70.9 مقارنة بما قيمته 70.2 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 81.2 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر آب/أغسطس لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التوقعات الاقتصادية ضمن فعليات ندوة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج والتي انطلقت فعلياتها بالأمس تستمر حتى غداً السبت والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.