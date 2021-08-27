شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأدنى له في تسعة أشهر أمام الدولار والأنظار على حديث باول في جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال التوقعات الاقتصادية في الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1763 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1751، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1764، بينما حقق الأدنى له عند 1.1742.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا هذا للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.6% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 13.6% مقابل 12.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 1.0% في حزيران/يونيو الماضي، وتسارع وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 90.8$ مليار مقابل ما قيمته 91.2$ مليار في حزيران/يونيو، كما ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.1% في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 70.9 مقارنة بما قيمته 70.2 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 81.2 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر آب/أغسطس لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التوقعات الاقتصادية ضمن فعليات ندوة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج والتي انطلقت فعلياتها بالأمس تستمر حتى غداً السبت والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.