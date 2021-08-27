شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تبان في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية مع التطلع لحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التوقعات الاقتصادية في الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني.

هذا وتابعنا قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بأكبر ضخ نقدي أسبوعي له في النظام المصرفي منذ شباط/فبراير الماضي، الأمر الذي دعم أداء مؤشرات الأسهم الصينية وحد من القلق والحذر الذي ينتاب المستثمرين حيال التوقعات التنظيمية في الصين، بخلاف ذلك، تطلع الأسواق المالية العالمية إلى حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول حيال التوقعات الاقتصادية ضمن فعليات ندوة بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول والتي قد تتضمن المزيد من القرائن على مقاربة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على تقليص التحفيز.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أوضحت استقرار الانكماش عند 0.4% خلال آب/أغسطس، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج الثبات عند الصفر مقابل نمو 0.1% في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي يستثنى منها الطعام والطاقة والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، وجاء ذلك قبل أن نشهذ كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 2.7% مقابل 1.8% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.6%.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع هذا الأسبوع منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في أمريكا، ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين قبل أن تتأثر معنويات سلبياً نظراً للتفجيرات والهجوم الانتحاري لتنظيم داعش على بوابات مطار العاصمة الأفغانية كابول والتي أدت لمصرع عشرات المدنيين وما لا يقل عن 13 جندياً أمريكيا، ما أججت التوترات بالتزامن مع إجلاء أمريكا للمنطقة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 03:51 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 213.75 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,459,381 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 4,954 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.47% ليخسر 9.07 نقطة ويصل إلى المستوى 1,926.28، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.53% ليخسر هو الأخر 146.08 نقطة ويصل إلى المستوى 27,596.21.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.76% ليربح 36.29 نقطة ويصل إلى المستوى 4,837.90، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.49% ليربح هو الأخر 17.17 نقطة ويصل إلى المستوى 3,518.83.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.53% ليربح 134.60 نقطة ويصل إلى المستوى 25,550.29، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 5.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,133.59.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.33% ليربح 43.65 نقطة ويصل إلى المستوى 13,095.26، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.04% ليخسر 2.83 نقطة ويصل إلى المستوى 7,488.40.