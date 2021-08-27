شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتكز على أرضية الدعم – تحليل - 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر النفط على قاعدة الدعم التي شكّلها فوق مستوى 67.40 وارتد صعوداً ليبدأ باختبار حاجز 68.00 الآن، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 69.25، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة إلى 71.05 كهدف تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 67.40 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 69.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد