شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة فى قطاع الكهرباء خلال 21/2022 فى 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعُمرانية والخدمية في تشغيل مُنشآتها وتوليد القيمة المضافة، ولذلك، تعتبر مُؤشّرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسة لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويتم الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدوليّة، وفي قياس درجة التحسّن في المستوى المعيشي للمواطنين

1- 43 مليار جنيه حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022

2- زيادة إنتاج قطاع الكهرباء إلى نحو 180 مليار جنيه بنسبة نمو 7,4%

3- مُساهمة 1,8% في الإنتاج الإجمالي لعام 21/2022.

4- وعلى مستوى ناتج القطاع من الـمُستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه بنسبة نمو 9%.

5- استكمال تأمين التغذية الكهربائية للمساحات المخطط ريّها من المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات في نطاق مركز الخارجة بمُحافظة الوادي الجديد، والـمُقدّرة بنحو 300 ألف فدان

6- مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، وذلك في إطار المشروعات الاستراتيجية لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي والأنشطة الاستثمارية بالمنطقة

7- مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى والذي يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى بمحافظة أسوان في نطاق مُخطط استصلاح 920 ألف فدان،

8- مشروع استكمال الربط الكهربائي مع دولة السودان

9- مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية، وهو مشروع استراتيجي يضم خمسة مشروعات فرعية، مُتمثّلة في مشروع تقييم وتطوير احتياطي المعادن الاقتصادية ومعالجتها، مشروع استخلاص العناصر النووية،

10- مشروع المنجم والمصنع التجريبي لإنتاج اليورانيوم، مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية، ومشروع تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم.