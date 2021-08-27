شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تتعافى – تحليل - 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 0.9150 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويجعلنا نقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة 0.9200 أو كسر الدعم 0.9150.

نشير إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.9265 كهدف إيجابي تالي، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت الضغط السلبي الذي يستهدف مستوى 0.9060 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9120 والمقاومة 0.9210

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي