شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية ليختبر الدعم المحوري 0.7225، ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات إيجابية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 0.7305 ثم 0.7375 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 0.7225 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7190 والمقاومة 0.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد