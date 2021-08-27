شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لكسر مستوى 71.20 لكنه حافظ على ثباته فوقه، ويستأنف تداولاته الإيجابية ليبتعد عن هذا المستوى، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يحصل على حافز إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 72.75 مبدئياً.

نشير إلى أن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 73.50 ثم 74.65، بينما يحتاج السعر للثبات فوق 71.20 لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد