شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعود للانخفاض – تحليل - 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الفضة كسر دعم القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة ليحصل على حافز سلبي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، بانتظار التوجه نحو 22.90 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يتطلب الثبات دون مستويات 23.95 و24.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.10 والمقاومة 23.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط