شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع إضافية ليهاجم مستوى 1797.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1825.15.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية الآن تدعم فرص استئناف الانخفاض المتوقع، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية باختبار مناطق 1770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط