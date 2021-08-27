الاقتصاد

الذهب يحاول التعافي – تحليل - 27-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع إضافية ليهاجم مستوى 1797.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1825.15.

 

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية الآن تدعم فرص استئناف الانخفاض المتوقع، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية باختبار مناطق 1770.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1820.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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