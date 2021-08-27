شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل ملحوظ يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.2665 واخترقه ليستقر فوقه، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الارتفاع للتوجه نحو 1.2775 كمحطة إيجابية تالية.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.2600 يمثّل شرط مهم لمواصلة التداولات الإيجابية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد