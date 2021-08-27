شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر الدعم – تحليل - 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الانخفاض ليختبر الدعم المحوري 1.3680، يرافقه ظهور إشارات تشبّع واضح في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3870 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3680.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3620 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد