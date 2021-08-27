شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الانخفاض – تحليل - 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بعد اختبار مستوى 1.1780 في الجلسات الماضية، ليستأنف السعر المسار الهابط، بانتظار مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 1.1700 كمحطة أولى، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1.1605 كهدف تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1780 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط