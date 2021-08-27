شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يرصد أسباب ارتفاع إيرادات السكة الحديد بالنصف الأول من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021، متضمنة عدد الركاب وكمية البضائع المنقولة وفقا لما يلي:

- سجلت إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 1.5 مليار جنيه، مقابل 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 67.5%.

- ارتفع عدد ركاب السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 مسجلاً 113.8 مليون راكب، مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 9%.

- بلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.43 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.