شكرا لقرائتكم خبر عن تتضمن 20 مشروعا.. 7 معلومات عن مشروعات إنتاج لهيدروجين والأمونيا بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر
1-عدد الدول العربية المهتمة بالاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين سبع دول.
2- تشمل كلا من "الإمارات ، والجزائر ، والسعودية ، والعراق ، ومصر ، وعمان ، والمغرب ".
3-استطاعت في خلال فترة وجيزة توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء الدوليين في مجال إنتاج واستغلال الهيدروجين
4- شهد الربع الثاني 2021 ، نشاطا ملحوظا من جانب الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال الهيدروجين والسعي نحو تنفيذ مشاريع عملاقة .
5- الإعلان عن حزمة ضخمة من المشاريع بإجمالي 20 مشروعا والتي جاءت بمحفظة متنوعة من المشروعات .
6- 12 مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
7- 6 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء ومشروعين لاستخدام الهيدروجين كوقود في المركبات العاملة بخلايا الوقود .
يذكر أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريع ، سيمكنها من لعب دور هام في السوق العالمي ، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد لتضيف إلى موقعها الريادي في أسواق الطاقة دورة جديدة كمصدر للهيدروجين بجانب دورها التاريخي كمصدر عالمي لإمدادات النفط والغاز منذ عدة عقود .