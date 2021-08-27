شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 44 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المؤسسة العامة للحبوب في صرف مستحقات الدفعة الثامنة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثانية من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 44.183.440 ريالا، لصافي كمية مستلمة 33.306 أطنان، لـ104 مزارعين، منهم 16 مزارعا وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية.

ويبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم 504.646.873 ريالا لعدد 1460 مزارعا، وبكمية 385.704 أطنان. يذكر أن المؤسسة بدأت استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي من 22 شعبان 1442هـ وبلغ 506.870 طنا لعدد 1940 مزارعا، ودعت المؤسسة المزارعين لإقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.