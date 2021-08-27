شكرا لقرائتكم خبر عن صعود النفط يتوقف في ظل ارتفاع إصابات كوفيد- 19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع النفط أمس الخميس للجلسة الأولى هذا الأسبوع في الوقت الذي تسبب فيه تجدد المخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 في إنهاء موجة صعود استمرت على مدار ثلاث جلسات، في الوقت الذي استؤنف فيه إنتاج في المكسيك.

ونزل خام برنت 29 سنتا أو 0.4 % إلى 71.96 دولار للبرميل، بعدما صعد 1.7 % أمس الأول.

وهبط الخام الأمريكي 44 سنتا أو 0.6 % ليصل إلى 67.92 دولار للبرميل بعدما صعد 1.2 % في الجلسة السابقة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي وأن إجمالي الطلب على الوقود زاد لأعلى مستوى منذ مارس 2020، مما عزز الأسعار بنحو 10 % حتى أول أمس.