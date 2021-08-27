شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف ترخيص في تخفيضات موسم العودة للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة عن بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس، وذلك ابتداء من 22 أغسطس 2021 وحتى 4 سبتمبر 2021، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية إلكترونيا، فيما بينت أن خدمة التخفيضات أصدرت نحو 45 ألف ترخيص منذ مطلع العام الجاري، شملت نحو 20 مليون منتج، وتم إصدار 300 ألف ترخيص منذ إطلاق الخدمة شملت 150 مليون منتج.

وأوضحت أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيا تسهل على التجار طلب التراخيص، مما يمكنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية، ويعزز وجود بيئة تجارية صحية، ودعت الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبين في الاستفادة من الخدمة، إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات والعروض الترويجية من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.