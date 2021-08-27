شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن شراء وبيع القطن الموسم الجارى فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بعض المناطق جنى القطن المرسم الجارى، ولا سيما مناطق وجه بحري وبعض مناطق محافظة الاسماعيلية من صنف جيزة 94، حيث بلغ إنتاجية الفدان ما يزيد علي 8 قناطير، وذلك لمساحة 1200 فدان تم زراعتها المرسم الجارى، مقابل 800 فدان خلال العام الماضي.. تعرف علي آلية بيع وشراء الأقطان الموسم الجاري من خلال اللجنة الوزارية.

1- اللجنة انتهت من تحديد عدد مراكز تجميع الأقطان فى محافظات الوجه القبلي والمقرر بدء العمل فيها أول سبتمبر المقبل.

2- عدد المراكز 26 مركزا موزعة على محافظات هي الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج.

3- العمل بمراكز التجميع سيسير وفق الآليات التي تم العمل بها خلال العاميين الماضيين في التطبيق التجريبي للمنظومة.

4- سيتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها وتسليمها مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع.

5- سيتم إجراء مزادات علنية على الأقطان من قبل شركات تجارة الأقطان مع تسليم مستحقات المزارعين عبر إحدى البنوك.

6- مراكز التجميع فى محافظات الوجه البحرى سوف تبدأ عملها من أول أكتوبر المقبل.