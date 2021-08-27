شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض رغم القلق بشأن جودة المحاصيل في أمريكا اللاتينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعلى الرغم من المخاوف المرتبطة بضعف جودة المحاصيل في أمريكا اللاتينية.



كان محللون قد حذروا من حالة الطقس السيئة في البرازيل والأرجنتين خلال الأشهر القليلة الماضية مما يضر بالتبعية بحالة الحبوب كالذرة والصويا.



وفي الأرجنتين على وجه الخصوص، شهدت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية أضرارا بالغة نتيجة الجفاف في الطقس خلال الستة أشهر الماضية.



وعلى الجانب الآخر في الولايات المتحدة، توقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي انخفاض جودة وحجم الحبوب لا سيما الذرة والصويا بسبب الجفاف الذي ضرب ولايات الغرب والوسط.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% وأغلقت عند 5.50 دولار للبوشل.