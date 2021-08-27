شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ولم يستفد المعدن النفيس من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني سجلت نموا بنسبة 6.6% بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل نمو بنسبة 6.7%.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 352 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 349 ألف طلب في القراءة السابقة بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 345 ألف طلب.



هذا، وانطلقت فاعليات ملتقى "جاكسون هول" بشكل افتراضي حيث يضم محافظي عدد من البنوك المركزي أبرزهم محافظ الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 23.5 دولار للأوقية.