شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للين الياباني عقب صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في اليابان ارتفع بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.3%.



بالمقارنة، كشفت بيانات صادرة اليوم أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني سجلت نموا بنسبة 6.6% بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل نمو بنسبة 6.7%.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 352 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 349 ألف طلب في القراءة السابقة بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 345 ألف طلب.



هذا، وانطلقت فاعليات ملتقى "جاكسون هول" بشكل افتراضي حيث يضم محافظي عدد من البنوك المركزي أبرزهم محافظ الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني على نحو إيجابي بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش عند 110.04، وسجل أعلى سعر عند 110.2 وأقل سعر عند 109.9.