شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قليلاً لكنه لايزال أدنى حاجز 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس استفاد من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني سجلت نموا بنسبة 6.6% بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل نمو بنسبة 6.7%.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 352 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 349 ألف طلب في القراءة السابقة بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 345 ألف طلب.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1794.1 دولار للأوقية.