الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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مريم الجابري 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - متعاملون في بورصة نيويورك يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز.

نشر قبل 27 دقيقة - 12:02 صباحًا, 27 أغسطس 2021 م

المناطق - وكالات:

سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً اليوم عند إغلاق جلسات التداول في بورصة ‏‏‏نيويورك.‏
فقد انخفض المؤشر داو جونز الصناعي ‏‎192.38‎‏ نقطة، بما يعادل‏ ‏‎0.54‎‏ % إلى ‏‎35213.12‎‏ ‏‏نقطة، ‏وتراجع ستاندرد أند بورز 500 بمقدار ‏‎26.19‎‏ نقطة أي ‏‎0.58‎‏ % ليسجل‏‎4470 ‎‏ ‏نقطة.‏
وهبط المؤشر ناسداك المجمع ‏‎96.05‎‏ نقطة أي ‏‎0.64‎‏ % إلى ‏‎14945.81‎‏ نقطة.‏

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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