شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - متعاملون في بورصة نيويورك يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز.
نشر قبل 27 دقيقة - 12:02 صباحًا, 27 أغسطس 2021 م
المناطق - وكالات:
سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً اليوم عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.
فقد انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 192.38 نقطة، بما يعادل 0.54 % إلى 35213.12 نقطة، وتراجع ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 26.19 نقطة أي 0.58 % ليسجل4470 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 96.05 نقطة أي 0.64 % إلى 14945.81 نقطة.