الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً اليوم عند إغلاق جلسات التداول في بورصة ‏‏‏نيويورك.‏

فقد انخفض المؤشر داو جونز الصناعي ‏‎192.38‎‏ نقطة، بما يعادل‏ ‏‎0.54‎‏ % إلى ‏‎35213.12‎‏ ‏‏نقطة، ‏وتراجع ستاندرد أند بورز 500 بمقدار ‏‎26.19‎‏ نقطة أي ‏‎0.58‎‏ % ليسجل‏‎4470 ‎‏ ‏نقطة.‏

وهبط المؤشر ناسداك المجمع ‏‎96.05‎‏ نقطة أي ‏‎0.64‎‏ % إلى ‏‎14945.81‎‏ نقطة.‏