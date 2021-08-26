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ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس ارتفاع بقيمة جنيهين ، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 786 جنيها للجرام، وذلك بعد ارتفاع الأسعار العالمية للذهب لمستويات 1795 دولار للأونصة.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

 

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

 

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

 

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

 

أونصة الذهب 1795 دولار.

 

 

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