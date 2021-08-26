شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس، وأبقت العملة الأمريكية على مكاسبها عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة حيث جذبت اهتمام مستثمري أصول الملاذ الآمن.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني سجلت نموا بنسبة 6.6% بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل نمو بنسبة 6.7%.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 352 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 349 ألف طلب في القراءة السابقة بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 345 ألف طلب.



هذا، وانطلقت فاعليات ملتقى "جاكسون هول" بشكل افتراضي حيث يضم محافظي عدد من البنوك المركزي أبرزهم محافظ الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.