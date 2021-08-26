شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض متخلياً عن أعلى مستوياته في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستيعاب بيانات المخزون الأمريكي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3 مليون برميل إلى 432.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.2 مليون برميل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وتقدمت شركة "موديرنا" إلى السلطات المعنية الأمريكية بطلب من أجحل الحصول على الموافقة الكاملة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



يأتي ذلك بعد إعلان الوكالة في وقت سابق هذا الأسبوع عن موافقتها الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" لتوزيعه على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما.



ومن شأن التوسع في منح اللقاحات النجاح في السيطرة على فيروس كورونا لاسيما سلالة دلتا الأكثر فتكا والتي ظهرت في عدة دول مما يدعم بدوره النمو الاقتصادي العالمي، وبالتبعية الطلب على السلع.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 67.3 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.7% إلى 71 دولارا للبرميل.