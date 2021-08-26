شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بضغط من صعود نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل صعود العملة الأمريكية مقابل منافساتها فضلا عن استمرار متابعة تداعيات فيروس كورونا.



وتقدمت شركة "موديرنا" إلى السلطات المعنية الأمريكية بطلب من أجحل الحصول على الموافقة الكاملة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



وتستعد وكالة الغذاء والدواء لمراجعة نتائج الاختبارات السريرية الخاصة بلقاح شركة "موديرنا" من أجل النظر في إمكانية الموافقة عليه بشكل كامل من عدمه.



يأتي ذلك بعد إعلان الوكالة في وقت سابق هذا الأسبوع عن موافقتها الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" لتوزيعه على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما.



ومن شأن التوسع في منح اللقاحات النجاح في السيطرة على فيروس كورونا لاسيما سلالة دلتا الأكثر فتكا والتي ظهرت في عدة دول مما يدعم بدوره النمو الاقتصادي العالمي.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر النفقات الرأسمالية الخاصة ارتفع بنسبة 4.4% خلال الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 2.7%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7245.