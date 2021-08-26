شكرا لقرائتكم خبر التجارة تطلق ترجمة عقود تأسيس الشركات الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة التجارة خدمة جديدة لأصحاب الشركات تمكنهم من الحصول على نسخة الكترونية مترجمة من عقود التأسيس باللغة الإنجليزية بشكل فوري.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الخدمة تختصر الوقت والجهد وتسهل ممارسة الأعمال التجارية وتهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع الأسواق المختلفة والمتحدثين بغير اللغة العربية دون الحاجة لمراجعة مكاتب ترجمة خارجية بما يسهم في تطوير عملية التعاون العالمي لتوفير الاحتياجات المطلوبة للأعمال التجارية العالمية.

وتأتي هذه الخطوة لدعم وتمكين قطاع الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة للمساهمة في نمو الأعمال، والاستفادة من توظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي ودعم المنشآت التجارية. ودعت الوزارة المستفيدين للاستفادة من الخدمة إلى الدخول على رابط الخدمات الموحد: https://mc.gov.sa/.

من جهة أخرى بدأت وزارة التجارة، التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس، وذلك من يوم 22 أغسطس 2021 ويستمر حتى يوم 04 سبتمبر 2021، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الالكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية الكترونيا.

وبينت الوزارة أن خدمة التخفيضات أصدرت أكثر من 45 ألف ترخيص منذ مطلع العام الجاري شملت أكثر من 20 مليون منتج، كما تم إصدار أكثر من 300 ألف ترخيص منذ إطلاق الخدمة شملت أكثر من 150 مليون منتج.

وأوضحت أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية الكترونيا تسهل على التجار طلب التراخيص مما يمكنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الالكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.