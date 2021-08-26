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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المقاولين عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، المهندس زكريا العبدالقادر رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، وعاصم العتيبي نائبا للرئيس. وأشارت الهيئة في بيان أمس، إلى أن المجلس في دورته الثالثة يمثلة 5 جهات حكومية ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية و5 أعضاء من القطاع الخاص، مبينة أن هذا يمثل نقلة استراتيجية في عملية التكامل بين القطاع الخاص والعام مما سيساعد على تخطي العديد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات.



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