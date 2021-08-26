Alibaba Cloud تقدم تجارب سياحية ملهمة لزوار المملكة

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وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن الهيئة تواصل جهودها للترويج للسياحة في المملكة عبر تقديم المزيد من العروض والتجارب السياحية المميزة للزوار من داخل المملكة وخارجها، مع الاستمرارية في تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لتعطي قيمة إضافية وميزة تنافسية للسياحة الوطنية.
وبين أن تعافي القطاع السياحي العالمي يتطلب نمط تفكير متجدد ومختلف للتغلب على التحديات التي تفاقمت إثر جائحة كورونا، ونتطلع من خلال هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة تضع المملكة في طليعة الدول الرائدة في تطوير منظومة السياحة على مستوى العالم.
من جانبها أوضحت مديرة الأعمال الدولية لشركة Alibaba Cloud نائبة رئيس مجلس إدارة المجموعة سيلينا يوان، أن هذا التعاون مع أهم صناع القطاع السياحي يهدف لإعادة تنشيط القطاع السياحي عبر وضع معايير جديدة ومتقدمة في تقديم التجارب السياحية الفريدة والملهمة لزوار المملكة.
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