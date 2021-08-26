س و ج كيف تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا بمؤشر المحافظ الإلكترونية؟

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا ليصبح في المركز 36 بين 90 دولة تعتمد المحافظة الإلكترونية للهواتف على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 في عام 2019 لتحقق مصر بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم، بحسب التقرير السنوي للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن المحافظ الإلكترونية للهواتف في مصر.





س- بدايةً كم تبلغ عدد المحافظ الإلكترونية في مصر؟ج- يبلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وتم تنفيذ 81 مليون معاملة إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، اورانج 20%، اتصالات 11%، وى 4%.





س- ما هي توزيع المحافظة الإلكترونية في مصر؟ ج- انتشرت خدمة المحافظ الإلكترونية في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 47% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-45 عام.





س- ما هي المبادرات التي اتخذها جهاز تنظيم الاتصالات لتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في سوق الاتصالات المصري؟ج- اتخذ جهاز تنظيم الاتصالات عدة وسائل لتحفيز استخدام الدفع الإلكتروني وأبرزها إتاحة وتيسير صرف المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، إطلاق خدمة التحويل من الحسابات البنكية إلى حسابات المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، إطلاق خدمة سداد قيمة المشتريات من المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.





س- كيف تم تقييم مصر بمؤشر المحافظ الإلكترونية؟ج- اعتمدت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتي من أهمها الهيكل التنظيمي لتقديم الخدمة والمعني بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعني بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.