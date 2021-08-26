شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النحاس مع عودة الدولار للارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن متابعة تطورات جائحة كورونا.



وتقدمت شركة "موديرنا" إلى السلطات المعنية الأمريكية بطلب من أجحل الحصول على الموافقة الكاملة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



وتستعد وكالة الغذاء والدواء لمراجعة نتائج الاختبارات السريرية الخاصة بلقاح شركة "موديرنا" من أجل النظر في إمكانية الموافقة عليه بشكل كامل من عدمه.



يأتي ذلك بعد إعلان الوكالة في وقت سابق هذا الأسبوع عن موافقتها الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" لتوزيعه على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما.



ومن شأن التوسع في منح اللقاحات النجاح في السيطرة على فيروس كورونا لاسيما سلالة دلتا الأكثر فتكا والتي ظهرت في عدة دول مما يدعم بدوره النمو الاقتصادي العالمي.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.04 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 4.26 دولار للرطل.