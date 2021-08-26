شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للأسهم الأمريكية في بداية الجلسة عقب صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني سجلت نموا بنسبة 6.6% بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل نمو بنسبة 6.7%.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 352 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 349 ألف طلب في القراءة السابقة بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 345 ألف طلب.



هذا، وانطلقت فاعليات ملتقى "جاكسون هول" بشكل افتراضي حيث يضم محافظي عدد من البنوك المركزي أبرزهم محافظ الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 35448 نقطة، وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 4490 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 15036 نقطة.