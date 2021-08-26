شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل خلال تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، لكن تظل الخسارة محدودة بعدما أظهرت بيانات رسمية فى الولايات المتحدة ،انخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 67.37$ ، من مستوى الافتتاح عند 67.97$، و سجل أعلى مستوي عند 68.12$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.85% إلى مستوي 71.28$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.90$ ، وسجل أعلى مستوي عند 72.11$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 68.51$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 1.0% ،وسجل مستوي 72.40$ للبرميل الأعلى منذ 6 آب/أغسطس الجاري.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.1 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 20 آب/أغسطس ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 432.58 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 24 كانون الثاني/يناير 2020.

انخفاض المخزونات الأمريكية لمستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا ،علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر،ليستمر إجمالي الإنتاج عند 11.4 مليون برميل ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.