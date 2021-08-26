شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية والإمارات وقطر بجلسة الخميس.. وصعود البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.25% خاسرًا 28.04 نقطة ليغلق عند مستوى 11128.59 نقطة، وهبطت الأسواق الإماراتية، كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.29% خاسراً 32.49 نقطة ليغلق عند مستوى 11102.66 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.27% رابحًا 4.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1666.54 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.25% خاسرًا 28.04 نقطة ليغلق عند مستوى 11128.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% رابحًا 116.39 نقطة ليغلق عند مستوى 24521.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 118 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 3.34%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.69%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.63%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والاتصالات بنسبة 0.31%، 0.3%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.04%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.67%، ثم قطاعي التطبيقات والخدمات التقنية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، 0.55%، على التوالي.

وقفز 118 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.89%، ثم سهم "شمس" بنسبة 9.27%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 6.76%، وتراجع 73 سهمًا على رأسها سهم "الدوائية" بنسبة 3.34%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 3.31%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 3.28%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 251.5 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيكما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.09% خاسرًا 2.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2900.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 233.4 مليون سهم محققة ما قيمته 159.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2601 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 0.54%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.38%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 14.98%، ثم سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 3.75%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.95%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 102.7 مليون ورقة بقيمة 31.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.33%.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.52% خاسرًا 2.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7625.013 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.340 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 307.7 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 5763 صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.27%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.04%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 14.98%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 6.98%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 3.31%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة أريد" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 7.44%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 279.7 مليون درهم.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.29% خاسراً 32.49 نقطة ليغلق عند مستوى 11102.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.2 مليون سهم بقيمة 313.8 مليون ريال عبر تنفيذ 8684 صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 17 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.39%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.27% رابحًا 4.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1666.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 951.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 29% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.30%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.89%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.89%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.6%.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 18.38% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.34%، وهبط سهمي شرك الإثمار القابضة، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.85%، 1.43%، على التوالي.





بورصة الكويتوارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحًا 23 نقطة ليغلق عند مستوى 6791.35 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحًا 29.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7447.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحًا 9.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5486.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحًا 11.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5781.84 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 375.9 مليون سهم بقيمة 68 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.07%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 2.11%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الطاقة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، 0.23%، على التوالي.